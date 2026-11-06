Milano 11:12
50.046 -0,91%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 11:12
10.597 -1,72%
Francoforte 11:12
25.878 -1,70%

Piazza Affari: rosso per Zignago Vetro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Zignago Vetro
Pressione sul produttore di contenitori in vetro, che tratta con una perdita del 2,06%.
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