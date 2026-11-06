Zignago Vetro, Equita taglia target price con terzo trimestre sotte le attese

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 8 euro per azione (-10%) il targer price su Zignago Vetro , produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Hold" dopo un terzo trimestre 2026 inferiore alle attese principalmente per una minor leva operativa legata alle dinamiche di fatturato.



Sul 2026, assumendo un quarto trimestre con margini al 18% e top-line +4%, Equita riduce l'EBITDA del -8% (Adj. EPS -23% anche per maggior tax-rate). Sul 2027, lo scenario resta sicuramente ancora poco visibile ma assumendo: 1) price-cost spread positivo, 2) volumi +2% (leggermente meglio del flat stimato da Verallia anche per diverso mix di prodotto) e 3) effetto mix invariato. Complessivamente EBITDA FY27 -13% a 131 milioni di euro (più vicino alle stime di consensus) con Adj. EPS -25%.



"Se da un lato lo scenario energetico sembra in miglioramento (recente calo del TTF e oil), la visibilità sulla leva operativa sul 2027 resta limitata - viene sottolineato - Ci prendiamo del tempo per meglio verificare le varie variabili".

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