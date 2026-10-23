Appuntamenti macroeconomici del 23 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 23/10/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,9%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 54,1 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 2,7%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,7%)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 53 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 52,7 punti; preced. 53,1 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,7 punti; preced. 52,8 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 55,5 punti; preced. 55,9 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 58,4 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 58 punti; preced. 58,8 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 46,3 punti; preced. 48,1 punti)
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