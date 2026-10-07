Redelfi presenterà il nuovo piano industriale il 15 dicembre

(Teleborsa) - Redelfi presenterà, il prossimo 15 dicembre, il nuovo piano industriale del gruppo.



Piano che - come si legge in una nota - definirà le direttrici strategiche e gli obiettivi di crescita fino al 2029, alla luce dell'evoluzione del posizionamento di Redelfi nel mercato delle infrastrutture energetiche e dell'avanzamento della pipeline BESS in Italia.



Il tutto in una fase di crescente maturità della società e delle sue pipeline, ponendo le basi per nuove prospettive di sviluppo e valorizzazione degli asset.



In occasione della presentazione, il management illustrerà al mercato le principali linee strategiche del piano, con particolare riferimento all'evoluzione del modello di business del gruppo e alle priorità per la prossima fase di crescita.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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