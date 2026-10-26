Redelfi, Banca Finnat alza target price a 18,6 euro con buy confermato

(Teleborsa) - Banca Finnat conferma il rating "buy" su Redelfi e ne alza il target price da 18,2 a 18,6 euro.



A consuntivo del primo semestre 2026 - ricorda il report - il Valore della Produzione è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al periodo di confronto, attestandosi a 16,1 milioni di euro ma un significativo ridimensionamento dei costi operativi (-13%), in virtù del raggiungimento di Gate 5 da parte sia dei progetti Redelfi 1 che Bright Storage, ha consentito una crescita di circa il 9% dell'Ebitda a 11,3 milioni, con contestuale innalzamento della redditività dal precedente 65,4% al 70,3%. L'Utile di Gruppo è cresciuto del 66% a 5,9 milioni.



Alla luce dell'imminente avvio dei processi di vendita che nel prossimo triennio interesseranno le 2 principali pipelines italiane

(Bright Storage e Redelfi 1), nonché della "ricalibrata" valorizzazione apportata ai progetti di Data Center, gli analisti hanno riformulato le previsioni per il periodo 2026/29, aspettandosi un Cagr sul Valore della Produzione pari al 24%, un Ebitda con una crescita media annua del 30%, un utile di gruppo in progresso ad un tasso medio annuo del 38%.

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