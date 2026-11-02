OPA Valtecne, Consob riavvia i termini istruttori

(Teleborsa) - Con riferimento al documento di offerta destinato alla pubblicazione, depositato lo scorso 25 settembre 2026 presso la Consob e relativo all'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da ValBlue BidCo avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Valtecne, l’Offerente ha reso noto che la Consob ha comunicato il riavvio dei termini istruttori con decorrenza dal 30 ottobre 2026.



Tali termini istruttori scadranno in data 9 novembre 2026.

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