Williams (Fed), necessario raccogliere dati per valutare i rischi sui prezzi

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams
, ha sostenuto la posizione della banca centrale statunitense, affermando che è giunto il momento di raccogliere informazioni sui rischi per i prezzi
. Intervenendo venerdì a un evento presso la Banca Centrale Europea a Francoforte, Williams ha definito l’inflazione “decisamente troppo alta”
, pur precisando che, finora, altri indicatori non destano particolare preoccupazione.
La politica monetaria “ha un ruolo fondamentale nel garantire che tali shock sui prezzi relativi non si traducano in un’inflazione più estesa o persistente”, ha spiegato Williams. “Le aspettative di inflazione restano ben ancorate. La crescita dei salari appare coerente con il nostro obiettivo del 2%
”.
Il mese scorso, i responsabili della Fed hanno mantenuto invariati
i tassi di interesse, sottolineando che l’“acquisizione di ulteriori informazioni” consentirà di determinare l’orientamento di politica monetaria più adeguato
.
“Ritengo che il comunicato del FOMC, diffuso durante l’ultima riunione, colga correttamente il fatto che questo sia il momento opportuno per raccogliere ulteriori informazioni; ciò ci aiuterà a definire l’orientamento di politica monetaria più idoneo a garantire un ritorno tempestivo verso il nostro obiettivo del 2%”, ha affermato Williams.