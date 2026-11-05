BoE, Bailey: plausibile altro aumento dei tassi, per poi adottare approccio più condizionato

(Teleborsa) - "Si è registrato un ulteriore, significativo aumento dei prezzi dell'energia. L'attività economica nel Regno Unito si è rafforzata e il mercato del lavoro appare in fase di stabilizzazione. L'inflazione dei prezzi dei servizi interni si è stabilizzata. Nel frattempo, non sono ancora emersi effetti indiretti o di secondo impatto". Lo ha detto Andrew Bailey, Governatore della Bank of England
, spiegando il suo voto per alzare i tassi al 4%
, secondo quanto emerge dai verbali della riunione.
"Le imprese stanno riducendo i costi e i loro margini risultano compressi; al contempo, traggono beneficio da contratti energetici a prezzo fisso di durata maggiore e da meccanismi di copertura dei costi - ha spiegato - Tuttavia, in misura variabile, si tratta di soluzioni necessariamente temporanee. Sia la proiezione centrale che lo scenario caratterizzato da una domanda più debole richiedono un'attenuazione dei fattori che hanno spinto al rialzo i prezzi dell'energia
, affinché l'andamento delle curve dei futures trovi conferma".
"In parole povere, è necessario un progresso concreto verso la risoluzione del conflitto in Medio Oriente - ha sostenuto Bailey - In assenza di ciò, i rischi per i prezzi dell'energia - e di riflesso per l'inflazione - sono orientati al rialzo. Alla luce di questi elementi, appare giustificato un rialzo immediato dei tassi di 25 punti base. In mancanza di novità che attenuino i rischi di pressioni inflazionistiche, ritengo plausibile un ulteriore incremento dei tassi, per poi adottare un approccio più condizionato
, basato sull'evoluzione dei prezzi dell'energia e sulle dinamiche dell'inflazione. Considerando che parte dell'inclinazione positiva della curva è riconducibile a premi per il rischio, piuttosto che alle aspettative sui tassi, l'attuale livello di restrizione monetaria può ritenersi sostanzialmente appropriato".