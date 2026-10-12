Hammack (Fed), meglio aggiustamenti più contenuti e frequenti della politica monetaria

(Teleborsa) - "Quando possibile, ritengo generalmente preferibile apportare aggiustamenti minori e farlo in tempi relativamente brevi
, piuttosto che attendere e rischiare di dover ricorrere a una correzione di rotta più drastica", ha dichiarato lunedì Beth Hammack
, presidente della Federal Reserve di Cleveland, nel discorso preparato per il convegno annuale della National Association for Business Economics a Cleveland. Il tutto senza però sostenere un rialzo dei tassi già questo mese.
La numero uno della Fed di Cleveland, che quest'anno partecipa alle votazioni sulle decisioni di politica monetaria, ha osservato che le pressioni inflazionistiche non si limitano al settore energetico
; ha inoltre evidenziato gli effetti derivanti da dazi più elevati e da una crescente domanda di elettricità e componenti tecnologici, trainata dallo sviluppo delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.
Il mese scorso, i funzionari della Fed hanno votato all'unanimità
per alzare i tassi di interesse al fine di contrastare l'elevata inflazione. I responsabili della politica monetaria hanno concordato sulla necessità dell'intervento per contenere le pressioni sui prezzi, riaccese dal conflitto in Iran e dalla domanda legata all'intelligenza artificiale.
All'inizio del mese, Hammack aveva dichiarato che i funzionari avrebbero dovuto esaminare ulteriori dati prima della prossima riunione
, prevista per il 27 e 28 ottobre. Tra questi figurano i nuovi dati sui prezzi al consumo di settembre
, attesi per mercoledì.(Foto: @ Shutterstock)