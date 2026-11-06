Milano 14:43
49.837 -1,32%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 14:43
10.562 -2,05%
Francoforte 14:43
25.679 -2,45%

WPP scambia in rosso a Londra

Migliori e peggiori, In breve
WPP scambia in rosso a Londra
In forte ribasso la holding che fornisce servizi di comunicazione, che mostra un -4,94%.
Condividi
```