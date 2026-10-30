Londra: andamento sostenuto per WPP
(Teleborsa) - Bene la holding che fornisce servizi di comunicazione, con un rialzo del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che WPP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,08%, rispetto a +0,47% del principale indice della Borsa di Londra).
Le implicazioni di breve periodo di WPP sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,175 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 4,061. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,289.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```