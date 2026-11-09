Milano 14:57
51.245 +2,38%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 14:57
10.760 +0,80%
Francoforte 14:56
26.178 +1,39%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Seduta positiva per il Nasdaq Composite, che avanza bene e porta a casa un +1,09%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nasdaq Composite, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24.017,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25.439 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23.455,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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