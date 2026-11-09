Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Seduta positiva per il Nasdaq Composite, che avanza bene e porta a casa un +1,09%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nasdaq Composite, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24.017,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25.439 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23.455,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)