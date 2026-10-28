Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Bene il Nasdaq Composite, con un rialzo dell'1,18%.
Le tendenza di medio periodo del Nasdaq Composite si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26.802. Supporto stimato a 26.054,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 27.549,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)