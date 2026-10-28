Milano 9:43
49.485 -0,29%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:43
10.659 -0,26%
25.549 -0,16%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Bene il Nasdaq Composite, con un rialzo dell'1,18%.

Le tendenza di medio periodo del Nasdaq Composite si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26.802. Supporto stimato a 26.054,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 27.549,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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