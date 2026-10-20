Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Seduta vivace per il Nasdaq Composite, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,11%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.979,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 27.043,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25.527,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)