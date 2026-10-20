Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Seduta vivace per il Nasdaq Composite, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,11%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.979,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 27.043,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25.527,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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