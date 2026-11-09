Assiom Forex, a Roma il 33° Congresso con Gruppo BCC Iccrea come Main Partner

La prossima edizione si terrà il 19 e 20 Febbraio 2027

(Teleborsa) - ASSIOM FOREX, l'Associazione degli Operatori dei mercati finanziari, ha comunicato che il 33° Congresso annuale si svolgerà nelle giornate del 19 e 20 febbraio 2027 presso il Centro Convegni di Fiera Roma, grazie alla collaborazione con il Gruppo BCC Iccrea che è il Main Partner dell'edizione.



I lavori inizieranno con un workshop nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio e potranno essere seguiti anche in modalità streaming. Il Discorso alla comunità finanziaria del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, previsto nella mattina di sabato 20 febbraio, costituirà, come di consueto, il momento più rilevante del Congresso. Nel pomeriggio dello stesso giorno si terrà la tradizionale Tavola Rotonda tra gli esperti dei mercati, dell'accademia e dell'industria, momento di particolare interesse per gli approfondimenti che verranno presentati.



"Siamo convinti che anche quest'anno il Congresso rappresenterà un'importante occasione di riflessione in un contesto di profondi cambiamenti geopolitici, economici e tecnologici - ha dichiarato Massimo Mocio, presidente di ASSIOM FOREX - Il contributo congiunto di Istituzioni, operatori di mercato e mondo accademico è fondamentale per comprendere le trasformazioni in atto e cogliere le opportunità che ne derivano".



"Siamo particolarmente felici di ospitare il 33° Congresso Assiom Forex a Roma e ci auguriamo che possa essere un momento di confronto importante tra professionisti e operatori di settore, in particolar modo su temi attuali e sfidanti come l'impatto dell'evoluzione delle nuove tecnologie sul sistema bancario - ha aggiunto Giuseppe Maino, Presidente Gruppo BCC Iccrea - Per il Gruppo BCC Iccrea il dialogo con gli altri attori del sistema finanziario, come accade durante il Congresso Assiom Forex, costituisce una leva importante per interpretare i cambiamenti in atto e contribuire allo sviluppo di un mercato sempre più efficiente e innovativo".

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