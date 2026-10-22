BEI e Gruppo BCC Iccrea: 125 milioni di euro per sostenere le PMI e Mid-Cap clienti delle BCC del Gruppo

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e BCC Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, hanno sottoscritto un accordo che consentirà di mettere a disposizione 125 milioni di euro di nuova finanza a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e delle Mid-Cap clienti delle BCC del Gruppo, sostenendone gli investimenti e la crescita.



Una quota pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo, corrispondente a 31,25 milioni di euro, sarà destinata a finanziare progetti nel settore dell’agricoltura e della bioeconomia, a supporto delle imprese che operano in comparti strategici per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei territori.



L’operazione è stata strutturata attraverso la sottoscrizione integrale da parte della BEI di un covered bond da 125 milioni di euro emesso da BCC Banca Iccrea. Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating pari a Aa2 (Moody’s), ha una durata di sette anni e prevede un rendimento a tasso fisso pari al 4,052% (livello finale di spread a mid-swap +43bps).



I destinatari dei nuovi finanziamenti saranno le PMI con meno di 250 addetti, alle quali sarà riservata una quota pari ad almeno il 70% del plafond messo a disposizione dalla BEI, mentre la restante porzione potrà essere destinata a sostenere le imprese Mid-Cap, con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000.



Le risorse consentiranno alle imprese di realizzare nuovi progetti beneficiando di un vantaggio finanziario derivante dal sostegno della BEI, attraverso condizioni di finanziamento più favorevoli. In particolare, l’operazione rafforza la capacità delle BCC del Gruppo BCC Iccrea di accompagnare le imprese nei loro percorsi di investimento e sviluppo, con una particolare attenzione al comparto agricolo e alla bioeconomia.



"Attraverso questa operazione con il Gruppo BCC Iccrea, la BEI contribuisce a finanziare gli investimenti delle imprese, con un’attenzione particolare all’agricoltura e alla bioeconomia, settori strategici per lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della coesione economica e sociale", ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI. "Le banche svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere gli investimenti e la crescita delle PMI, facilitando l’accesso al credito anche attraverso strumenti finanziari come i covered bond, che consentono di mobilitare nuove risorse a favore dell’economia reale".



"Questa operazione conferma il valore della collaborazione con la BEI nel rafforzare la capacità del Gruppo BCC Iccrea di sostenere concretamente gli investimenti delle imprese – ha commentato Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea. – Le risorse messe a disposizione rappresentano un ulteriore strumento per accompagnare PMI e Mid-Cap nei loro percorsi di crescita, con un’attenzione particolare all’agricoltura e alla bioeconomia, settori strategici per lo sviluppo e la competitività dei nostri territori. È attraverso iniziative di questo tipo che possiamo ampliare le opportunità di accesso al credito e continuare a essere al fianco delle imprese nelle loro scelte di investimento e sviluppo".

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