Tech europeo in calo: a Milano soffrono Prysmian, Technoprobe e Stm

(Teleborsa) - Il rimbalzo tecnologico
di Wall Street, con il Nasdaq
ieri in rialzo di oltre l'1% dopo la correzione della scorsa settimana, non ha attraversato l'Oceano. In Europa i titoli legati ad AI, semiconduttori e data center cedono tra il 2,5% e il 3,6%. Tra i semiconduttori
calano Technoprobe
(-3,58%), Infineon
(-3,47%), Asml
(-3,18%) e Stm
(-2,85%). Sul fronte delle infrastrutture elettriche
- legate all'AI dagli impegni in data center - perdono Siemens
(-3,61%), Prysmian
(-3,22% a 103,65 euro), Schneider Electric
(-2,95%) e Legrand
(-2,55% a 127,95 euro).
Pesa anche Abb
(-4,7%), che pur confermando il boom della spesa in data center per l'AI ha riportato conti in linea
.Asia in sofferenza
Il Kospi sudcoreano ha guidato le perdite
con oltre il 4% e il Nikkei
ha perso l'1,6% zavorrate rispettivamente da SK Hynix
(-4,3%) e SoftBank
(-6,6%) su cui pesano i dubbi sulla sostenibilità finanziaria
degli investimenti in AI. L'ex governatore della banca centrale cinese Zhou Xiaochuan
ha avvertito che il possibile fallimento di grandi investimenti nell'AI potrebbe generare turbolenze finanziarie sistemiche.
Il tour europeo di Huang
Nel frattempo, in Europa Nvidia
ha annunciato un impegno di circa 10 miliardi di dollari
in aziende, università e centri di ricerca, con il sostegno a quattro startup tedesche, nell'ambito dell'Invest in Germany Summit
di Berlino. "Aprite le vostre porte all'AI per usare i vostri dati", ha detto il cancelliere Friedrich Merz
alle Pmi tedesche, mentre per il ceo Jensen Huang "l'AI può solo aumentare le vostre capacità, non sostituirle". Huang terrà un keynote nella capitale tedesca oggi. La scorsa settimana Il Ceo di Nvidia ha visitato anche la Francia, dove ha annunciato investimenti in quattro startup francesi e ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron
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