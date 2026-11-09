Digital Value vara nuova governance: Alessandro Nasi presidente, Maximo Ibarra AD

(Teleborsa) - Digital Value, tra i principali operatori italiani nelle soluzioni e nei servizi ICT per grandi imprese e Pubblica Amministrazione, ha annunciato la nomina di Alessandro Nasi a Presidente e di Maximo Ibarra ad Amministratore Delegato.



La nuova leadership, con il sostegno dell'azionista One Equity Partners (OEP), guiderà un progetto di sviluppo e trasformazione industriale volto a rafforzare il ruolo di Digital Value nel mercato italiano delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi digitali. One Equity Partners ha acquisito il controllo di Digital Value nel marzo 2026, per poi procedere al delisting della società a seguito dell'acquisizione della totalità delle azioni sul mercato. Digital Value era entrata in difficoltà dopo che l'ex AD e azionista di riferimento Massimo Rossi era stato coinvolto in un'inchiesta della Procura di Roma su presunti episodi di corruzione e turbativa d'asta legati ad appalti.



Alessandro Nasi vanta una consolidata esperienza internazionale nella governance, nella trasformazione delle imprese e nella creazione di valore. È Presidente di Comau e GVS e siede nei CdA di Exor , CNH Industrial , KIRKBI e LEGO Group. Ha ricoperto ruoli di vertice nei Gruppi Fiat, Iveco e CNH Industrial, dopo aver iniziato la propria carriera nella finanza internazionale.



Maximo Ibarra è tra i manager internazionali di spicco nel settore delle telecomunicazioni e della tecnologia, con oltre trent'anni di esperienza alla guida di grandi gruppi e nella gestione di complesse trasformazioni aziendali. È stato AD di Engineering Ingegneria Informatica, Sky Italia, KPN, Wind e Wind Tre, guidando importanti processi di crescita, integrazione e innovazione.



Vittorio Palladino lascia la Presidenza e resta nel CdA come Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione. Nell'ambito del rinnovo della governance, entrano nel Consiglio di Amministrazione Anna Tanganelli e Natale Castagna. Lasciano il Consiglio Marco Patuano, Laura Cappiello e Maria Luisa Mosconi.



"Desidero ringraziare Paolo Vantellini, Amministratore Delegato uscente, e i Consiglieri uscenti per il contributo di grande valore offerto al Gruppo in una fase particolarmente delicata - ha dichiarato Vittorio Palladino, investment professional, in rappresentanza dell'azionista One Equity Partners - Con la nomina di Nasi e Ibarra, la governance del Gruppo poggia oggi su basi solide per affrontare la prossima fase di crescita che abbiamo delineato fin dall'inizio. Siamo lieti di continuare a sostenere l'azienda con capitale aggiuntivo, se necessario, per investimenti organici e inorganici".



(Foto: © rawpixel)

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