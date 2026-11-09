Diasorin: il test LIAISON PLEX Gastrointestinal Flex ha ottenuto la certificazione CE

(Teleborsa) - Diasorin ha annunciato che il test LIAISON PLEX Gastrointestinal Flex ha ottenuto la certificazione CE ai sensi del Regolamento europeo sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR). Insieme al test LIAISON PLEX Respiratory Flex, Diasorin può ora introdurre sul mercato europeo la propria soluzione personalizzabile alla diagnostica sindromica, progettato per superare il tradizionale modello basato su pannelli fissi. Il test LIAISON PLEX Gastrointestinal Flex è un test molecolare multiplex completamente automatizzato, dal campione al risultato (sample-to-answer), in grado di rilevare fino a 24 patogeni gastrointestinali, inclusi batteri, virus e parassiti.



"I sistemi sanitari chiedono alla diagnostica di generare un maggiore valore clinico, utilizzando al contempo le risorse in modo più appropriato - ha dichiarato Angelo Rago, Presidente di Luminex - Con la certificazione CE ai sensi dell’IVDR del nostro test Gastrointestinal Flex, che si affianca al Respiratory Flex, offriamo ai laboratori europei un approccio radicalmente diverso alla diagnostica sindromica: l’ampiezza dei test multiplex unita alla flessibilità di adattare il test al singolo paziente e allo specifico quesito clinico. Riteniamo che questo approccio possa contribuire a ridurre i test non necessari e ridondanti e i relativi costi, supportare un utilizzo più appropriato della diagnostica e contribuire a una gestione sanitaria più sostenibile".

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