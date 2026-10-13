Diasorin ottiene approvazione FDA per primi test sierologici rapidi per Parvovirus

(Teleborsa) - Diasorin ha ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per i primi test diagnostici completamente automatizzati per la sierologia del Parvovirus B19 sul sistema di immunodosaggio Diasorin LIAISON XL. Si tratta di un ulteriore traguardo nella storia di Diasorin nello sviluppo di soluzioni first-to-market in grado di promuovere l'innovazione e accelerare i tempi dei risultati per i pazienti. I test completamente automatizzati LIAISON Biotrin Parvovirus B19 IgM Plus e LIAISON Biotrin Parvovirus B19 IgG Plus su Diasorin LIAISON XL sono disponibili negli Stati Uniti.



Il Parvovirus umano B19 è un erythrovirus altamente contagioso, trasmesso principalmente attraverso le goccioline respiratorie e il contatto diretto tra persone. L'infezione può determinare gravi complicanze nelle donne in gravidanza, nei soggetti immunocompromessi e nei pazienti affetti da patologie emolitiche croniche.



"Poiché l'infezione materna da Parvovirus B19 può determinare gravi complicanze fetali, l'esecuzione tempestiva di test sierologici nelle donne in gravidanza esposte al virus è fondamentale per valutarne lo stato immunitario, identificare un'infezione recente e supportare un appropriato follow-up clinico - ha dichiarato Gabriele Allegri, Presidente della Divisione Immuno di Diasorin - Siamo felici di introdurre un'ulteriore soluzione diagnostica automatizzata first-to-market, offrendo ai clinici risultati nella stessa giornata".

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