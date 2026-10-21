Diasorin, Equita alza il target price a 90 euro e il giudizio Buy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per DiaSorin in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.



Equita ha rivisto al rialzo la raccomandazione sul titolo della società, portandola da "Hold" a "Buy", e ha aumentato il target price da 72 a 90 euro.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' azienda produttrice di apparati diagnostici evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DiaSorin rispetto all'indice.



Allo stato attuale lo scenario di breve della società biotecnologica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 82,38 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 80,26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 84,5.

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