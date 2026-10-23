Diasorin, RBC Capital alza il prezzo obiettivo a 95 euro

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo DiaSorin , che tratta con un progresso dello 0,45%.



RBC Capital Markets ha mantenuto la raccomandazione Outperform e alzato il prezzo obiettivo da 80 a 95 euro.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' azienda produttrice di apparati diagnostici rispetto all'indice di riferimento.



Le implicazioni di breve periodo di DiaSorin sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 80,57 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 79,23. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 81,91.



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