ENEA completa HYRMAN, il braccio robotico per la manutenzione del reattore a fusione DTT

(Teleborsa) - È stato completato il primo dei due bracci robotici del reattore sperimentale a fusione DTT (Divertor Tokamat Test facility), la macchina italiana in costruzione presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati dedicata allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per i futuri reattori a fusione nucleare. Realizzato dall’azienda OCIMA di Caivano (Napoli) nell’ambito di un contratto di fornitura dell’ENEA, il braccio robotico servirà per la manutenzione e il controllo da remoto dei componenti di prima parete all’interno della camera che, in operazione, ospiterà il plasma di DTT. Il sistema è in grado di movimentare carichi fino a 350 kg, con una precisione dell’ordine di un decimo di millimetro, operando su componenti che possono raggiungere i 2,3 metri di lunghezza. Lungo circa 7 metri, pesa circa 2 tonnellate ed è dotato di 12 gradi di libertà per muoversi con elevata flessibilità all’interno della camera da vuoto dell’impianto, dove gli spazi disponibili sono estremamente limitati



In particolare, il braccio robotico - denominato HYRMAN (Hyper Redundant Manipulator) - è progettato per eseguire ispezioni e manutenzioni sui moduli di prima parete all’interno della camera da vuoto, senza intervento umano, e all’occorrenza anche sostituirli. Questi componenti, infatti, essendo affacciati direttamente al plasma, nel tempo, diventano radioattivi e per questo la loro manutenzione deve essere affidata a sistemi robotici progettati appositamente per operare a distanza.



"Il completamento di HYRMAN è un traguardo che porta l’Italia all’avanguardia nella corsa globale verso l’energia da fusione", ha dichiarato Marco Utili, responsabile del Laboratorio per lo sviluppo delle nuove tecnologie in ambito nucleare dell’ENEA. "Parliamo di un sistema robotico capace di operare a distanza nel cuore del reattore dove ogni dettaglio, dal controllo alla ridondanza, deve garantire sicurezza e affidabilità ed è il risultato di un lavoro di squadra tra ricerca e imprese che ci consente di sviluppare in Italia tecnologie di frontiera e di essere protagonisti nel percorso verso la fusione nucleare".



HYRMAN dispone di 12 gradi di libertà e giunti articolati, progettati per operare nella camera da vuoto del tokamak senza rischi di contaminazione. Il sistema integra lubrificanti speciali, barriere di contenimento e sensori per il monitoraggio continuo. Grazie a un’architettura ridondante, garantisce sicurezza e recuperabilità anche in caso di guasti. Il software gestisce in tempo reale movimenti, ostacoli, carichi e parametri operativi attraverso algoritmi di controllo specifici per gli ambienti di fusione nucleare.

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