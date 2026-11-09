Energy Time sigla early works agreement su 2 impianti fotovoltaici: potenziali contratti EPC per 21,5 milioni

(Teleborsa) - Energy Time , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-EPC-OM (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), si è aggiudicata un tender privato per la realizzazione in Italia di 2 impianti fotovoltaici nel segmento utility-scale, da 19,97 MWp e 19,17 MWp, per complessivi 39,14 MWp di potenza, nell'ambito del quale sono già stati sottoscritti i due Early Works Agreement (EWA), propedeutici alla successiva stipula dei contratti EPC, il cui valore complessivo previsto è pari a circa 21,5 milioni.



La società si riserva di rendere nota l'identità della controparte in occasione della sottoscrizione dei contratti EPC - prevista tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027 - nel rispetto degli accordi di riservatezza tra le parti. La realizzazione degli impianti è prevista entro la fine del 2027. Il committente è uno dei principali player energetici europei con consolidata presenza internazionale nella produzione di energia elettrica e nello sviluppo di impianti da fonti rinnovabili.



"Questa nuova aggiudicazione, con una potenza tra le più rilevanti aggiudicate dalla nostra società, rappresenta un ulteriore e significativo passo in avanti nel percorso di crescita e consolidamento di Energy Time - ha detto l'AD Marco Pulitano - Siamo molto onorati della fiducia accordataci da questo nuovo importantissimo player europeo che ha scelto Energy Time, a conferma della capacità del nostro Gruppo di affermarsi quale partner industriale affidabile e qualificato, in grado di rispondere positivamente alle esigenze dei grandi operatori internazionali".



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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