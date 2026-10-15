ESPE, nuova commessa BESS in provincia di Alessandria per 2 milioni di euro

Portafoglio ordini complessivo del gruppo cifra in 113,5 milioni

(Teleborsa) - ESPE , attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia

a marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa, ha sottoscritto un nuovo contratto per la

realizzazione di un sistema di accumulo di energia a batterie (Battery Energy Storage System – BESS) della capacità di 10 MWh, per un controvalore di 2,0 milioni di euro in provincia di Alessandria.



La commessa è stata acquisita nell’ambito del consolidato rapporto commerciale e tecnico con un importante produttore italiano indipendente di energia elettrica da fonti rinnovabili (Independent Power Producer – IPP), storico cliente di ESPE. Il nuovo sistema sarà collegato a un impianto fotovoltaico a terra da 5 MWp, già installato dalla Società nel 2025 in un’area industriale urbanizzata. La commessa prevede inoltre l’installazione di un Power Shelter doppio.



Con questo progetto ESPE rafforza il proprio posizionamento nel mercato dei sistemi di accumulo, segmento in forte sviluppo e coerente con le direttrici strategiche definite dal Gruppo negli ultimi anni. Il completamento dei lavori è previsto entro il primo semestre 2027.



Il portafoglio ordini complessivo del Gruppo ESPE ammonta oggi a 113,5 milioni di euro, di cui circa il 96% riconducibile al business fotovoltaico. L’attuale portafoglio ordini si esplica entro la fine del 2027.



Il commento del Presidente e AD Enrico Meneghetti



"Questa commessa nasce da una relazione costruita nel tempo con un cliente storico e testimonia la qualità delle competenze commerciali e tecniche che ESPE mette al servizio dei propri partner. L’integrazione del sistema BESS con l’impianto fotovoltaico già realizzato dal Gruppo ci consente di offrire una soluzione completa, capace di aumentare la flessibilità nella gestione dell’energia. La nostra ulteriore presenza in un mercato in forte espansione, insieme all’impiego di un doppio Power Shelter proprietario, dà concreta attuazione alle linee strategiche tracciate negli ultimi anni e valorizza la nostra capacità di presidiare internamente componenti essenziali dei progetti".





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