eVISO, benefici di cassa a 7,5 milioni di euro l'anno grazie ad acquisti diretti di energia rinnovabile

(Teleborsa) - eVISO , società di tecnologia quotata all'EGM, ha firmato nuovi accordi con produttori locali di energia rinnovabile, tra cui un accordo per l'acquisto di energia da un impianto di cogenerazione a biomassa, oltre a nuovi impianti fotovoltaici, attivi e in fase di attivazione, per una potenza complessiva addizionale di 13,8 MW. Grazie a questi nuovi accordi, eVISO raggiunge 143,7 GWh di energia annuale acquistata da fonti rinnovabili nel 2026 - di cui 127,7 GWh da impianti fotovoltaici, 8 GWh da impianti a biogas e 8 GWh da impianti a biomasse - registrando un +19,4% rispetto ai 120,4 GWh comunicati a luglio 2026 e +200% rispetto ai 48 GWh del 2025.



Acquistando energia direttamente da produttori rinnovabili, eVISO differenzia la fonte di approvvigionamento e beneficia di un miglioramento del cash conversion cycle di 60 giorni rispetto all'energia acquistata dal mercato elettrico (GME). Con il PUN a quota 313,5€/MWh3, il beneficio di cassa stimato è in media di 7,5 milioni di euro l'anno, raggiungendo euro 12,2 milioni nei mesi estivi (luglio e agosto), dove si concentra oltre il 28,5% della produzione solare.



"L'accordo per l'acquisto di energia da biomasse amplia l'approvvigionamento diretto di eVISO, che comprende già fotovoltaico e biogas - ha commentato l'AD Lucia Fracassi - Gli accordi sottoscritti portano a 143,7 GWh il volume annuo atteso da fonti rinnovabili, quasi tre volte i 48 GWh del 2025. Per eVISO questa crescita ha anche un effetto sulla gestione finanziaria: rispetto agli acquisti sul mercato elettrico, l'acquisto diretto accorcia di circa 60 giorni il ciclo di cassa relativo a questa energia. La tecnologia proprietaria di eVISO permette di gestire un portafoglio più ampio di impianti e profili di produzione, mantenendo il controllo sui volumi e sul rischio".

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