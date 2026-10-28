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Madrid: Acciona Energia in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Acciona Energia in forte calo
Si muove in perdita il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,09% sui valori precedenti.
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