Clima, non solo questione ambientale: intervenire conviene anche all'economia

OMS: sei azioni per salvare 1,6 milioni vite l'anno, che si tradurrebbero anche in un beneficio economico

(Teleborsa) - Sei interventi in ambito climatico e sanitario - si va dai sistemi di allerta precoce per i rischi legati al caldo passando per politiche di tariffazione efficiente dei combustibili fossili - che non solo potrebbero salvare 1,6 milioni di vite ma genererebbero benefici economici e fiscali per trilioni di dollari ogni anno.



sei azioni per salvare 1,6 milioni vite l'anno



E' quanto emerge da un nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) - intitolato "Globalbenefits and costs of prioritized actions on climate change and health" - pubblicato a Ginevra stando al quale l'adozione su scala globale di tali misure potrebbe generare benefici in termini di benessere economico pari a 3.900 miliardi di dollari l'anno, ai quali tali benefici si sommerebbero ulteriori 5.400 miliardi di dollari annui in entrate fiscali.



Benefici anche economici



"La crisi climatica è una crisi sanitaria, ma gran parte dei danni che provoca può essere evitata grazie a strumenti di cui disponiamo già", ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms che, in più occasioni, ha richiamato sull'urgenza di un tema non più rinviabile.



"Il cambiamento climatico è una minaccia alla sicurezza, un'emergenza sanitaria e una bomba economica a orologeria, tutto in uno", aveva affermato, nei mesi scorsi, il direttore dell'ufficio regionale per l'Europa dell'Oms Hans Henri P. Kluge



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