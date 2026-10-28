Energia, Mase: dal Cdm oltre 14 miliardi dalla flessibilità Nec

Pichetto: "Sostenibilità opportunità di crescita"

(Teleborsa) - Oltre 14 miliardi di euro per la transizione energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e il contenimento dei costi dell'energia per imprese e servizi pubblici: sono le misure del Mase approvate dal Consiglio dei ministri nel perimetro della flessibilità legata all'energia, messe in evidenza in una nota diffusa dallo stesso ministero. Alle imprese vanno 2,5 miliardi per le energivore e 3,53 miliardi per le Pmi non energivore, per contenere il costo dell'elettricità e sostenere investimenti nella transizione, con benefici vincolati a interventi di decarbonizzazione e nuova capacità rinnovabile. Per la rete ferroviaria sono previsti interventi per oltre 5 miliardi.



Rinnovabili ed efficienza



Sono stanziati 1,2 miliardi per circa 3 GW di nuovo fotovoltaico e 800 milioni per recuperare la capacità degli invasi idroelettrici. Per il biometano 700 milioni di contributi agli investimenti, oltre agli incentivi alla produzione, per aumentare l'offerta di gas rinnovabile ed evitare alle imprese il pagamento degli oneri Ets. Sul fronte dell'efficienza: 600 milioni per ospedali e strutture sanitarie pubbliche, 650 milioni per le scuole, con copertura fino al 100% dell'investimento e circa 700 edifici interessati, e 250 milioni per università, impianti sportivi, centri di ricerca e istituzioni Afam.



"Il nostro obiettivo è coniugare sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e competitività, trasformando il sostegno pubblico in investimenti concreti, maggiore produzione nazionale e benefici per famiglie, cittadini e imprese", ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto. Le misure, ha aggiunto, "favoriscono la decarbonizzazione dei processi produttivi e possono contribuire a ridurre i costi legati alle emissioni di CO2 per le imprese interessate, rafforzando la competitività del sistema industriale. Perché la sostenibilità deve continuare a essere un'opportunità di crescita e sviluppo per l'intero Paese".

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