Francoforte: andamento sostenuto per Commerzbank

(Teleborsa) - Bene la banca tedesca , con un rialzo del 2,17%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Commerzbank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della banca d'affari mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 40,78 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 40,31. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 41,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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