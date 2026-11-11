Francoforte: si concentrano le vendite su Commerzbank
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca tedesca, con una flessione del 2,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Commerzbank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Commerzbank è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 40,21 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 38,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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