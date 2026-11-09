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Francoforte: brillante l'andamento di Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: brillante l'andamento di Lufthansa
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia aerea tedesca, con una variazione percentuale del 2,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, il vettore aereo tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,714 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,476. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,952.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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