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Francoforte: scambi in positivo per Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Francoforte: scambi in positivo per Airbus
Apprezzabile rialzo per il colosso aerospaziale, in guadagno del 3,05% sui valori precedenti.
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