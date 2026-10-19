Francoforte: si concentrano le vendite su Airbus

(Teleborsa) - Rosso per il colosso aerospaziale , che sta segnando un calo del 2,06%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airbus evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore degli Airbus rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Airbus mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 196,9 Euro. Rischio di discesa fino a 193,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 200,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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