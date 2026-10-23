Francoforte: rosso per Airbus

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso aerospaziale , che presenta una flessione dell'1,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Airbus rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore degli Airbus . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 193,9 Euro. Primo supporto visto a 189,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 188,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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