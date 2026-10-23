Francoforte: rosso per Airbus
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso aerospaziale, che presenta una flessione dell'1,85%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Airbus rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore degli Airbus. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 193,9 Euro. Primo supporto visto a 189,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 188,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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