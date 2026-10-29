Parigi: balza in avanti Airbus
(Teleborsa) - Bene il colosso aerospaziale, con un rialzo dell'1,93%.
Lo scenario su base settimanale di Airbus rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del produttore degli Airbus mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 192,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 199. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 190,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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