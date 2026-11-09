ICC, sentenza sfavorevole sui crediti d'imposta R&S: la società farà appello

(Teleborsa) - International Care Company (ICC) comunica che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano si è pronunciata contro la società nel contenzioso sui crediti d'imposta per ricerca e sviluppo relativi agli esercizi 2018 e 2019. La decisione è arrivata dopo l'udienza del 23 ottobre 2026.



Il contenzioso nasce dagli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle Entrate il 30 aprile e il 20 maggio 2026, che hanno sostituito quelli del dicembre 2025. Con questi atti l'Agenzia ha riconosciuto solo in parte i crediti dichiarati dalla società, applicando sanzioni e interessi. La cartella di pagamento, notificata il 25 settembre 2026, ammonta complessivamente a 734.472,62 euro, comprensivi di sanzioni e interessi.



Le motivazioni della sentenza non sono ancora disponibili. ICC ritiene di avere valide ragioni a sostegno della propria posizione e intende impugnare la decisione nei termini di legge, presentando anche le relative istanze cautelari. Ogni ulteriore valutazione è rinviata all'esame delle motivazioni.





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