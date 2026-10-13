International Care Company, Integrae lima in target price e conferma il rating

(Teleborsa) - Integrae SIM ha limato il target price di International Care Company (ICC) - società specializzata nella fornitura di servizi di assistenza sanitaria e assistenza medica - da 1,90 euro a 1,55 euro confermando il rating a Buy.



Gli analisti ricordano che nel primo semestre di quest'anno la società ha registrato un Valore della Produzione di 4,40 milioni di euro, in crescita del 2,7% su base annua, mentre i ricavi delle vendite sono aumentati dell'1,5% a 4,09 milioni. L’EBITDA è tornato in territorio positivo attestandosi a 0,03 milioni, dal negativo di 0,02 milioni del 1H25A. L’EBIT migliora ma resta negativo e si attesta a -0,41 milioni, dopo ammortamenti e svalutazioni per 0,44 milioni, riflesso del costante investimento nello sviluppo dei prodotti. Il conto economico si chiude in negativo e stabile rispetto al pari periodo del 2025, attestandosi a -0,38 milioni. La PFN passa da una posizione cash positive di 0,07 milioni al 31 dicembre 2025 a un indebitamento di 0,07 milioni al 30 giugno 2026.



Alla luce dei risultati semestrali, Integrae ha modifichiamo le proprie stime sia per l’anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, per il 2026 stima ricavi pari a 9,50 milioni e un EBITDA di 0,35 milioni corrispondente a una marginalità del 3,7%. Per gli anni successivi, si aspetta che i ricavi possano aumentare fino a 12,00 milioni nel 2028 (CAGR 25A-28E: 9,1%), con EBITDA di 2,50 milioni (marginalità del 20,8%), in crescita rispetto a 0,33 milioni del 2025 (EBITDA margin del 3,6%). A livello patrimoniale, infine, gli analisti si attendono un miglioramento della PFN, che dovrebbe passare da un valore cash positive di 0,07 milioni del 2025 a un valore cash positive di 0,11

milioni nel 2026.









Condividi

```