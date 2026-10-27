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SOREC, investimento su portafoglio NPL da oltre 55 milioni di euro

Finanza
SOREC, investimento su portafoglio NPL da oltre 55 milioni di euro
(Teleborsa) - SOREC, operatore specializzato nell’acquisto e nel recupero di portafogli di crediti deteriorati di natura finanziaria, bancaria e assicurativa, ha perfezionato una nuova operazione di investimento su un portafoglio di crediti NPL con un Gross Book Value (GBV) pari a 55,3 milioni di euro, composto da 10.462 linee di credito.

L'operazione rappresenta un ulteriore passo lungo il percorso di crescita della società fondata da Massimiliano Ingrosso, a consolidamento di un perimetro in gestione e di proprietà che oggi supera i 2 miliardi di euro di GBV, caratterizzato da un costante ricambio attraverso
l’ingresso di nuovi asset.
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