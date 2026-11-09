Invito all'acquisto per Michelin

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Ribasso composto e controllato per il colosso dei pneumatici , componente del CAC40 , che archivia la sessione in flessione dello 0,42% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Michelin suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 33,2 Euro, con stop loss stimato in area 31,87 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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