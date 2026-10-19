Parigi: giornata depressa per Michelin

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso dei pneumatici , che presenta una flessione del 2,58% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Michelin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il grafico attuale della big dei pneumatici evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 32,65 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 33,08. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 32,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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