Parigi: netto calo registrato da Michelin

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il colosso dei pneumatici , che esibisce una perdita secca del 4,87% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Michelin rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della big dei pneumatici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31,23 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31,97. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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