Milano 11:10
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Nasdaq 20-ott
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Dow Jones 20-ott
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Londra 11:10
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Francoforte 11:10
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Parigi: netto calo registrato da Michelin

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: netto calo registrato da Michelin
Pressione sul colosso dei pneumatici, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,90%.
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