"La forza dell'invisibile": a Milano la mostra per gli 85 anni di Snam

(Teleborsa) - È stata inaugurata questa mattina presso the energy house, la sede milanese di Snam, "La forza dell'invisibile",che hanno accompagnato lo sviluppo energetico e industriale dell’Italia.Al taglio del nastro hanno partecipato, oltre all’amministratore delegato Agostino Scornajenchi e al presidente Alessandro Zehentner, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore al Bilancio del Comune di Milano Emmanuel Conte e il sindaco di San Donato Milanese Francesco Squeri. "Con questa mostra, valorizzando il patrimonio di infrastrutture, competenze e persone che da 85 anni accompagna lo sviluppo dell’Italia e garantisce la sua sicurezza energetica", ha commentato l’amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi. "Un’eredità che è soprattutto una responsabilità verso il futuro:, con lo stesso sguardo lungo di chi ci ha preceduto,".Rendere visibile l'invisibile significa anche rendere partecipe il visitatore in prima persona del sistema di "produzione" dell'energia di cui usufruisce quotidianamente; continua infatti Scornajenchi: "Credo sia importante dedicare un po' di tempo a capire come l'energia viene effettivamente prodotta, trasportata e utilizzata, oltre a quali siano i limiti delle varie fonti energetiche,. Le cose sono un po' più complicate di così. Amiamo parlare di integrazione energetica anziché di transizione energetica, proprio perché non si tratta di transitare da una cosa cattiva a una buona, o di sostituire qualcosa con qualcos'altro: abbiamo bisogno di tenere insieme tutto, e il gas è l'elemento che lega questo tutto, anche se spesso viene dimenticato".Come suggerisce il titolo, "La forza dell'invisibile" racconta il ruolo di un’infrastruttura in gran parte nascosta, ma essenziale per garantire energia a famiglie ed imprese, ogni giorno.: leve, valvole, sensori di presenza, slider e comandi touch, attivano gli approfondimenti in una continua esplorazione, pensata per avvicinare il visitatore alla complessità del sistema che Snam gestisce nella maniera più coinvolgente possibile.Il percorso interattivo si articola in, dalle infrastrutture e le scoperte scientifiche allo sviluppo industriale del dopoguerra. Uno spazio speciale è dedicato al, "cervello" della rete nato nel 1962, che monitora in tempo reale oltre 130.000 parametri relativi a circa 3.000 impianti telecontrollati. Numerose immagini accompagnano la visita, mettendo al centro le persone, la formazione e l’evoluzione dei mestieri, svelando al pubblico i momenti più significativi della storia di Snam e delle donne e degli uomini che, generazione dopo generazione, hanno. La dimensione immersiva è stata voluta e ricercata per coinvolgere in prima persona il visitatore, come ha raccontato il curatore della mostra Bruno Genovesi: "Questa mostra nasce dalla consapevolezza che, ma che spesso sono di fondamentale importanza. La nostra volontà è quella di: anni di lungimiranza e di visione, in cui sono state prese decisioni che hanno portato alla sicurezza energetica del Paese di cui usufruiamo ancora oggi. È una mostra di scoperta: abbiamo deciso di utilizzare l'interattività per far scoprire alle persone i vari contenuti di volta in volta, proprio perché quando si sperimenta in prima persona è più facile comprendere".L'inaugurazione della mostra, che prossimamente sarà aperta al pubblico, segue le, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei ministri Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Andrea Abodi e Matteo Piantedosi e di numerosi rappresentanti di istituzioni e aziende.Oggi- trasporto, stoccaggio e rigassificazione -, una capacità di stoccaggio pari a un sesto dell’intera capacità dell’Unione Europea, e una capacità annua di rigassificazione pari a 28 miliardi di metri cubi. Un patrimonio infrastrutturale e di competenze che, a 85 anni dalla sua nascita, continua così a evolvere al servizio della sicurezza e dello sviluppo del sistema energetico italiano.