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Londra: calo per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Endeavour Mining
Si muove verso il basso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con una flessione del 2,40%.
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