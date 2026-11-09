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Madrid: balza in avanti Indra

Migliori e peggiori
Madrid: balza in avanti Indra
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, in guadagno del 2,33% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Indra è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 57,04 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58,78. Il peggioramento dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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