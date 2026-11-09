Madrid: balza in avanti Indra
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, in guadagno del 2,33% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Indra è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 57,04 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58,78. Il peggioramento dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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