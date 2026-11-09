Milano 15:20
51.256 +2,40%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:20
10.752 +0,73%
Francoforte 15:19
26.178 +1,39%

Madrid: balza in avanti Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: balza in avanti Solaria
Avanza l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.
Condividi
```