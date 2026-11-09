Manovra: Ania chiede confronto urgente con Governo, "modificare fonti copertura"

Le nuove, aggiuntive, misure" chieste al settore assicurativo in manovra "non sono state preventivamente condivise"

(Teleborsa) - "Quest'anno dobbiamo porre anzitutto una questione di metodo, che per noi è sostanza. Le nuove, aggiuntive, misure" chieste al settore assicurativo in manovra "non sono state preventivamente condivise e intervengono a distanza di appena dodici mesi su un accordo che era stato presentato come triennale". Così Andrea Bertalot direttore generale dell'Ania in audizione sulla manovra, sottolineando "con fermezza ma senza spirito polemico" che "il settore assicurativo non può essere considerato ogni anno come un serbatoio fiscale cui attingere in funzione delle necessità di breve periodo".



Nuove misure non prevantivamente condivise con settore





Più in generale, ha aggiunto, "la prevedibilità delle regole fiscali è una componente essenziale della credibilità di un Paese: interventi ripetuti, selettivi e inattesi su un settore regolamentato e ad alta intensità di capitale rischiano di trasmettere il messaggio che gli impegni assunti possano essere rimessi in discussione a ogni manovra. Non è un tema che riguarda soltanto le assicurazioni: riguarda la reputazione dell'intero sistema Paese".



"È importante chiarire un punto che, nel dibattito pubblico, viene talvolta rappresentato in modo improprio. Nel settore assicurativo non ricorrono i presupposti tecnici per parlare di extraprofitti, se mai questo termine possa essere utilizzato in generale. L’attività assicurativa non trae vantaggio dalla volatilità dei tassi di interesse, né beneficia degli effetti dell’instabilità dei mercati conseguenti alle tensioni geopolitiche".





Confronto urgente con Governo



Le misure a carico del settore assicurativo contenute in manovra, "oltre a presentare profili di discriminazione fiscale nei confronti del nostro settore e a essere lesive della concorrenza rispetto ad altri settori, si basano su una previsione futura degli utili del settore per niente scontata nell'attuale scenario di mercato", ha detto Bertalot chiedendo "un confronto urgente con il governo sulle misure finalizzato a modificare le fonti di copertura sostituendole auspicabilmente con misure diverse, che possano avere, a parità di copertura, un minore impatto discriminatorio e distruttivo di valore per il settore stesso ed una maggiore solidità e prevedibilità: siamo disponibili - ha detto - a dare responsabilmente il nostro contributo ma seguendo un percorso concordato e con modalità non così direttamente destabilizzanti della nostra attrattività e della reputazione del nostro settore sui mercati finanziari".



Nel 2025, le imprese assicuratrici hanno risarcito 18 milioni di cittadini e imprese per un totale di 42 miliardi di euro ed erogato prestazioni previdenziali e assicurative per oltre 93 miliardi. A questa funzione di protezione si aggiunge quella di investitore istituzionale di lungo periodo. A fine 2025 gli investimenti del settore ammontavano a circa 1.050 miliardi di euro, di cui 234 miliardi in titoli di Stato italiani e 162 miliardi in titoli emessi dalle imprese, contribuendo così al finanziamento dell’economia reale, ha voluto sottolineare Bertalot.

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