New York: al centro degli acquisti Western Digital

(Teleborsa) - Brilla la società che si occupa di archiviazione dei dati , che passa di mano con un aumento del 10,67%.



L'andamento di Western Digital nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 276,7 USD con tetto rappresentato dall'area 300,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 261,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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