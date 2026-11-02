Milano 17:35
49.948 +0,90%
Nasdaq 20:52
28.127 -0,91%
Dow Jones 20:52
52.091 +0,62%
Londra 17:35
10.761 +0,29%
Francoforte 17:35
25.981 +0,63%

Male Western Digital sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male Western Digital sul mercato azionario di New York
Retrocede molto la società che si occupa di archiviazione dei dati, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,66%.
Condividi
```