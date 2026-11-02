Milano
17:35
49.948
+0,90%
Nasdaq
20:52
28.127
-0,91%
Dow Jones
20:52
52.091
+0,62%
Londra
17:35
10.761
+0,29%
Francoforte
17:35
25.981
+0,63%
Lunedì 2 Novembre 2026, ore 21.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Male Western Digital sul mercato azionario di New York
Male Western Digital sul mercato azionario di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
02 novembre 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Retrocede molto la
società che si occupa di archiviazione dei dati
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,66%.
Condividi
Leggi anche
Western Digital Down on New York Stock Market
New York: Sellers Prevail on Western Digital
New York: prevalgono le vendite su Western Digital
Male l'indice dei servizi di consumo italiano sul mercato azionario di Piazza Affari
Argomenti trattati
Western Digital
(3)
Titoli e Indici
Western Digital
-5,88%
Altre notizie
Male Schneider Electric sul mercato azionario di Parigi
Wall Street chiude in rialzo
Male Siltronic sul mercato azionario di Francoforte
Male Banco Santander sul mercato azionario di Madrid
Wall Street in territorio positivo trainato dal tech, in crescita anche i rendimenti
Male Deutsche Telekom sul mercato azionario di Francoforte
Guide
Paniere ISTAT 2026: come si compone, come cambia e come misura l’inflazione
Il paniere ISTAT è l’insieme di beni e servizi utilizzato per seguire l’andamento dei prezzi pagati dalle famiglie e calcolare l’inflazione.
leggi tutto